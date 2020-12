Une cyberattaque paralyse une partie des services du Grand Annecy

Les cellules de crise ont été déclenchées dans les locaux du Grand Annecy. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, ses services informatiques ont été la cible d’une cyberattaque. "Elle a nécessité l’arrêt des serveurs et de ses applications", précise l’agglomération dans un communiqué. Actuellement et pour une durée indéterminée, toutes les "activités nécessitant internet" sont impossibles.

La CNIL a été saisie

Le Grand Annecy a saisi l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Une plainte a également été déposée au commissariat afin de pouvoir identifier et poursuivre les auteurs de cette attaque. Cette cyberattaque va entraîner des difficultés dans les échanges mais "l’intégralité des services publics reste opérationnelle (service de l’eau potable, déchets, transports…)", rassure le Grand Annecy. Les différents accueils téléphoniques demeurent également opérationnels.