Une cycliste de 22 ans meurt percutée par un tracteur à Veauchette

Veauchette, France

Une jeune femme des 22 ans est morte percutée par un tracteur ce vendredi midi alors qu'elle roulait à vélo sur une départementale à Veauchette dans la Loire. Elle aurait brusquement changé sa trajectoire alors qu'une voiture gênait la circulation sur le côté, le tracteur n'a pas pu l'éviter. Une enquête de gendarmerie est ouverte.

La jeune femme accompagnée d'un ami à vélo circulait sur la départementale reliant Veauchette à Saint-Cyprien en toute fin de matinée. Ils roulaient en file indienne, suivis par un tracteur transportant des troncs d'arbres . Le conducteur de ce dernier se décide à les dépasser et commence à se déporter quand une autre voiture arrive par la droite depuis un chemin de terre. La voiture ne s'engage pas mais gêne suffisamment la circulation pour contraindre le premier cycliste à se déporter, il évite la voiture et le tracteur.

Le tracteur n'a pas pu l'éviter

La jeune femme tente la même manœuvre mais l'espace entre elle et le tracteur est trop réduit, elle surprend le conducteur du tracteur qui freine vivement mais ne parvient pas à l'éviter. La cycliste est violemment percutée et passe sous une des roues du tracteur, le tracteur fait une embardée et sa remorque se retrouve dans le fossé. A l'arrivée des pompiers, la jeune femme de 22 ans originaire de Chambon-Feugerolles était en arrêt cardiaque, elle est décédée à son arrivée à l'hôpital Nord de Saint-Etienne.

Le conducteur du tracteur, de la voiture et le second cycliste sont indemnes mais très choqués, ils ont également été transporté à l'hôpital.