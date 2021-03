Une cycliste de 39 ans décède dans un accident de la route à Grenoble

Un accident mortel de la circulation a eu lieu ce matin à 7h30 à l'angle du cours de la Libération et du boulevard Foch à Grenoble. Une cycliste âgée 39 ans venait du cours de la Libération, et en voulant tourner sur sa droite pour prendre le boulevard Maréchal-Foch, il semble qu'elle a été heurtée par un camion-benne qui prenait la même direction qu'elle. La trentenaire est tombée au sol et a été écrasée par le camion. Alertés rapidement, les pompiers n'ont malheureusement rien pu faire pour la sauver.