Une dame de 70 ans décède dans un accident sur la D900 (Vaucluse)

Vaucluse, France

Un accident de la route s'est produit vers 6 heures du matin ce samedi sur la D900 entre les Vignères et Caumont-sur-Durance. Il impliquait deux voitures. Une dame de 70 ans est décédée sur le coup. Deux autres personnes ont été gravement blessées. Il s'agit d'une femme de 63 ans et d'un homme de 32 ans. Ils ont été transportés à l’hôpital d’Avignon et de Cavaillon par les pompiers.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.