Nantes-en-Ratier, France

Une femme de 71 ans a disparu depuis lundi soir, 20 heures, du domicile de sa fille à Nantes-en-Ratier. Elle souffre d'Alzheimer. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné, la gendarmerie a lancé un appel à témoins.

Annick Larroque est vêtue d'un jean foncé, d'un t-shirt blanc et d'un gilet marron. Elle a une coupe au carré, les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle mesure 1m 65, et est de corpulence mince.

Elle voulait rentrer chez elle à Paris, elle aurait pu faire du stop. Elle n'a sur elle ni papier ni argent.

Si vous pensez l'avoir vue, vous pouvez contacter la gendarmerie au 04 76 81 00 17.