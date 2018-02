Une dame de 78 ans malade d'Alzheimer s'est échappée ce samedi en fin d'après-midi de l'EHPAD de l'hôpital de Bédarieux. Elle n'a été retrouvée que le dimanche matin, dans un champs, entre Bédarieux et Hérépian, saine et sauve.

Bédarieux, France

C'est ce samedi après-midi, aux alentours de 16 heures, que cette dame de 78 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer et résidente de l'EHPAD de Bédarieux, s'est échappée de l'établissement à pied. Elle a passé toute la nuit dehors avant d'être enfin retrouvée ce dimanche matin, par un maître-chien des pompiers de l'Hérault, dans un champs entre Bédarieux et Hérépian, saine et sauve.

Sa disparition a été signalée aux gendarmes de Béziers vers 18 heures 15. "On a cherché une grande partie de la nuit" raconte le capitaine Michel Christmann, de la Compagnie de Béziers. Etaient mobilisés les forces de gendarmeries, les pompiers, la police municipale, un élu du conseil municipal et une trentaine de bénévoles. Mais les recherches ne donnent rien dans un premier temps. "On a repris dans la foulée le matin, sans avoir dormi" poursuit le capitaine Christmann. "Et c'est finalement un maître-chien des pompiers qui l'a retrouvée".

La dame est retrouvée consciente, allongée dans un champs dans lequel elle était tombée, et n'avait pas réussi à se relever. Elle est saine et sauve. "Elle a traversé toute la ville en direction de son domicile. Elle s'est trompée de route et a chuté dans le champs" explique le capitaine Michel Christmann. "Il faisait moins 5 voire moins 6 degrés cette nuit là-bas. On a eu beaucoup de chance".