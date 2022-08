Une dame de 89 ans violemment agressée à Cannes par trois jeunes de 14 ans

Une scène aussi affligeante que terrifiante. Ce lundi, un peu après midi, une dame de 89 ans rentre des courses dans sa résidence de Cannes-la-Bocca. Son gardien la retrouve dans l'entrée, gisante sur le sol. Il pense d'abord a une chute, mais constate des hématomes sur son corps.

Agressée pour une dizaine d'euros

Sur les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance, on voit trois jeunes suivre cette femme. Le premier arrive en courant, par derrière, et la frappe violemment à la tête. Elle tombe et perd connaissance. Le deuxième lui dérobe son sac, contenant une dizaine d'euros, et le troisième filme toute la scène avec son téléphone. Trois jeunes de 14 ans, bien connus des services de police et interpellés un à un par les policiers

Trois mineurs déjà connus des services de police

En garde à vue prolongée ce mercredi soir, ils devraient être rapidement présentés à la justice. La dame de 89 ans, transportée à l'hôpital, souffre de multiples fractures aux visages, mais ses jours ne sont pas en danger. À son réveil, elle pensait qu'elle était tombée et ne se souvenait pas avoir été agressée.