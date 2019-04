Une dame et un enfant renversés par une voiture à Faulquemont

Faulquemont, France

Une dame de 60 ans et un petit garçon de six ans ont renversés par une voiture à Faulquemont, vers 15h30, ce mercredi après-midi. On ne connait pas, pour l'instant, les causes de cet accident. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital de Saint-Avold. Heureusement, l'un et l'autre ne sont que légèrement blessés.