Une déchetterie fermée après une altercation avec menaces de mort à Châteaubernard en Charente

La déchetterie de Châteaubernard, près de Cognac, est fermée jusqu'à jeudi matin. Les incivilités et les agressions s'y multiplient depuis le début de l'année. Vendredi dernier, c'était une altercation entre les agents et des usagers, avec menaces de mort.

La déchetterie de Châteaubernard, près de Cognac, est fermée jusqu'à jeudi matin, après une nouvelle altercation. Vendredi, des usagers qui voulaient se débarrasser d'une lourde cargaison de déchets non triés n'ont pas apprécié que les agents de CALITOM, qui gère les déchetteries charentaises, leur interdise de le faire : le volume était supérieur aux deux mètres cubes autorisés, et les déchets n'étaient pas triés. Insultes, bousculades, et même menaces de mort, avec une référence au drame qui s'était passé il y a 10 ans à Châteaubernard : en Novembre 2010, trois agents de la déchetterie avaient été tués à coups de fusil par un homme qui avait l'habitude de "chaparder" des métaux.

35 agressions depuis le début de l'année

Aujourd'hui, dans cette plus grosse déchetterie de Charente (100 000 passages par an), les 5 agents ont été confrontés à 35 agressions depuis le début de l'année, avec insultes, bousculades et parfois crachats. D'où la décision de la direction de CALITOM de fermer la déchetterie pendant 48 heures. Parmi les explications à cette recrudescence de violence : la situation sanitaire, avec des confinements suivis de déconfinements, et la crainte que les déchetteries ne ferment leurs portes durablement.