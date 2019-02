Nantes : la garde à vue du policier qui a blessé une personne avec son arme a été levée

Au lendemain d'une rixe, au cours de laquelle un policier a fait usage de son arme de service, le procureur de la République de Nantes a décidé de lever, ce lundi, les gardes à vue des trois personnes impliquées et se donne jusqu'à jeudi pour décider des suites à donner à cette affaire.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un policier de la Bac a tiré et blessé un homme, dans une rue de Nantes.

Les circonstances se précisent, au lendemain d'une rixe dans une rue de Nantes, au cours de laquelle un policier de la bac qui n'était pas en service, a fait usage de son arme et blessé une personne. Après avoir été entendus à plusieurs reprises, le procureur de la République de Nantes a décidé, ce lundi soir, de lever la garde à vue des trois personnes impliquées. Pierre Sénnès se donne jusqu'à jeudi pour décider des suites à donner à cette affaire.

Tous étaient alcoolisés au moment des faits

Un simple accrochage entre deux véhicules est à l'origine de cette bagarre qui a dégénéré, d'après les premières observations du procureur de la République de Nantes. 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, sortent du véhicule. Les éclats de voix qui suivent incitent le policier de 45 ans, qui se trouvait par hasard à proximité, à intervenir. C'est alors que le fonctionnaire de police, qui a couvert la manifestation des "gilets jaunes" aurait été pris à parti.

Il aurait alors été roué de coups par les deux hommes, issus de la communauté des gens du voyage. Le policier est blessé à la tête, au visage, aux membres et a même bénéficié de points de suture au coude. Il décide alors de répliquer, tire sur un des deux hommes et le blesse à l'abdomen. Hospitalisé au CHU de Nantes, le trentenaire, connu des services de police et déjà condamné, a subi une opération. Un mois d'interruption totale de travail (ITT) lui a été prescrit. Le policier a lui bénéficier de dix jours d'arrêt de travail.

"Il y avait consommation d'alcool de part et d'autres, révèle ce lundi, Pierre Sénnès. Le procureur de la République de Nantes a également précisé qu'il prendrait "une décision jeudi sur les suites pénales". En attendant, le policier et les deux autres personnes ont été remises en liberté. Le fonctionnaire de la brigade anti-criminalité n'est pas suspendu à titre conservatoire. "_Il avait tout à fait le droit de porter une arme en dehors de ses heures de service_", précise le parquet. Depuis les attentats de Paris en 2015, les policiers sont en effet autorisés à disposer de leur arme de service en dehors de leurs horaires de travail.