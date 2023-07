Une "défaillance technique sans doute" à l'origine de l'accident de bus à Cannes

La collision a été spectaculaire dimanche soir vers 19H devant la gare maritime de Cannes place du général de Gaulle.

Un bus a soudainement accéléré et s'est déporté sur la gauche. Le véhicule "était devenu incontrôlable" selon le chauffeur rapporte Nice Matin. Le conducteur dont les analyses n'ont pas révélées de traces de consommation de drogue ou d'alcool. Pour l'heure, ni le parquet de Grasse ni les policiers ne confirment cette piste.

Le bus qui circulait à vide a rapidement heurté un autre bus qui arrivait en sens inverse. La course s'est terminée sur un parking de scooters et de motos.

Un important déploiement de plusieurs unités d'assistance et de secours aux blessés a été mis en place avec 63 sapeurs pompiers munis de 25 engins.

Selon le bilan final des pompiers azuréens on compte 32 victimes dont 19 blessées légèrement. Six ont été évacuées sur le centre hospitalier de Cannes, six sur le centre hospitalier d'Antibes et quatre sur l'hôpital de Grasse. De nombreuses personnes ont été choquées.

Les pompiers ont aussi pris soin d'asperger les bus pour éviter tout départ de feu. Une quinzaine de motos et de scooters ont été endommagés.

Une enquête est ouverte sur les causes de l'accident. De nombreux témoins et le chauffeur sont entendus.

Les images de vidéosurveillance sont également exploitées par les policiers.