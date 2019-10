Une dentiste de Valréas devant la justice pour exercice illégal de sa profession

Valréas, France

Le tribunal correctionnel de Carpentras se penche ce jeudi sur un cas rare, celui d'une quinquagénaire poursuivie pour exercice illégal de la chirurgie dentaire à Valréas. Sept patients de la dentiste se sont constitués partie civile tout comme les Caisses primaires d'assurance maladie de Vaucluse et de la Drôme.

Des soins douloureux et pas indispensables

Diplômée d'une université parisienne, la prévenue est bel et bien dentiste mais n'avait plus le droit d'exercer depuis que l'ordre des chirurgiens dentistes l'a condamnée à deux reprises, d'abord à quatre mois puis à trois ans en 2007 et 2015. On lui reproche par exemple d'avoir pratiqué des soins qui n'étaient pas indispensables et d'avoir fait usage de gestes thérapeutiques violents, comme la dévitalisation de sept dents à une patiente qui n'en avait aucun besoin. Il s'agit de soins non conformes aux données actuelles de la science.

Toutes ses victimes étaient bénéficiaires de la CMU, la couverture maladie universelle complémentaire. La dentiste doit répondre d'usage de faux et d'escroquerie. La caisse primaire d'assurance maladie parle d'un préjudice de plus de 70.000 €. Elle est aussi poursuivie pour exercice illégal de la médecine puisqu'elle a continué à remplir des feuilles de soins après sa radiation par l'ordre.