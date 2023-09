Une députée charentaise visite la maison d'arrêt d'Angoulême

C'est pour se faire une idée précise de la vie carcérale que la députée Rassemblement National de la Charente, Caroline Colombier, a visité ce lundi la maison d'arrêt d'Angoulême. Celle qui fut avocate avant d'être députée, voulait se faire une idée par elle-même des conditions de vie des détenus dans une maison d'arrêt. Avec un peu plus de 200 détenus dans le quartier hommes, dix places dans le quartier femmes, et neuf places dans le quartier des mineurs, on est un peu au-dessus du nombre prévu, mais il y a quand même quelques matelas au sol, même dans les cellules les plus vastes.

"Construire des places de prison" (Caroline Colombier)

La maison d'arrêt d'Angoulême a été construite en 1857, et plusieurs fois rénovée, notamment en 1986. Pas question de construire une nouvelle prison dans l'agglomération d'Angoulême. Le projet de La Couronne a été abandonné il y a quelques années, n'ayant reçu la validation du Ministère de la Justice. Il faut faire avec l'existant.

