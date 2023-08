Une députée LFI au chevet d'Aimène, touché par un tir du Raid à Mont-Saint-Martin en marge des émeutes

Des nouvelles rassurantes d'Aimène Bahouh, ce jeune homme de 25 ans touché par un tir de policier du Raid le 30 juin dernier à Mont-Saint-Martin, en marge de la deuxième nuit d'émeutes en Meurthe-et-Moselle. Après plus de trois semaines dans le coma , il s'est réveillé le 25 juillet dernier et a pu sortir de l'hôpital d'Arlon, en Belgique, le 2 août. La députée insoumise du Pays-Haut, Martine Etienne, s'est entretenue avec lui pour la première fois ce mardi 15 août. Elle assure qu'il se porte mieux.

Un lent rétablissement

"Il revient de loin, rapporte Martine Etienne, restée au chevet d'Aimène pendant une heure et demi. Il va bien autant qu'on peut l'être après une blessure aussi grave". Craignant que cette blessure ne laisse un handicap, la famille d'Aimène est un peu plus rassurée aujourd'hui, selon l'élue. "Il arrive à s'exprimer, mais pas trop longtemps, parce qu'après il s'embrouille". Il suit des séances de kinésithérapie et d'orthophoniste.

Du côté judiciaire, une enquête pour "violences volontaires avec arme commise par personne dépositaire de l'autorité publique" est ouverte, pilotée par le parquet de Nancy . L'avocat d'Aimène Bahouh, Maître Yassine Bouzrou, réclame depuis le début du mois d'août que l'affaire soit dépaysée vers une autre juridiction, dénonçant "l'hostilité des juges". L'enquête n'avance pas assez vite non plus au goût de Martine Etienne. "J'espère que cette affaire ne sera pas enterrée, en tout cas je vais tout faire pour que ça ne soit pas le cas", promet la parlementaire.