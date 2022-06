Une détenue condamnée à trois mois ferme pour avoir insulté des surveillants de la prison de Pau

Une détenue âgée de 34 ans a été condamnée à trois mois de prison par le tribunal de Pau ce jeudi. La femme était jugée pour des faits d'outrage sur des surveillants de la maison d'arrêt de Pau. En l'occurrence, elle les avait insultés alors qu'elle venait d'être incarcérée. Cela s'était passé les 26 et 27 juin. À l'audience, la jeune femme a minimisé les violences, d'autant plus qu'elle était sous traitement. Cette détenue purgeait une peine de cinq mois de prison pour ne pas avoir fait des heures de travail d'intérêt général.

Insultes, coups et doigt d'honneur

L'audience a même commencé avec cette question : "Est-elle en état d'être jugée ?" La prévenue avait dû prendre des anxiolytiques. Clairement, elle avait l'air un peu shootée par les médicaments. La procureure a expliqué que c'était le seul moyen "de la maîtriser " puisque sans ça, elle était "dans un état d'agressivité permanente". La principale intéressée a assuré : "J'ai toute ma tête pour parler, je suis capable de répondre".

À la barre, la prévenue s'est alors expliquée : "Ce que j'ai fait, ils me l'ont provoqué, je voulais fumer, j'ai demandé des allumettes et ils m'ont refusé [...] et la surveillante m'a appelée 'ma petite cocotte'". La présidente du tribunal de Pau, Myriam Dasté, lui demande si elle a dit à une surveillante "Je vais te carboniser". "Non", a répondu la prévenue. "Vous avez dit 'Salope' ?" Réponse : "Ah peut-être... Elle se moquait de moi mais je n'ai pas donné de coup de poing, je n'ai pas donné de patate. Je fais 30 kilos à la pesée, je ne suis pas Van Damme, je ne suis pas Rocky Balboa."

Elle doit se soumettre aux règles de la prison

À l'audience tout le monde a senti la détresse de cette femme, mère de 8 enfants, qui vient d'arriver dans la prison de Pau. L'expertise psychiatrique a fait état d'une vie chaotique avec des carences affectives pour cette trentenaire qui fait partie de la communauté des gens du voyage. Elle ne souffre d'aucune maladie mentale mais présente des symptômes de stress post-traumatique. L'avocate de la partie civile, Me Denise Pombieilh, a insisté : "Personne n'est insensible à son désarroi. Mais elle doit se soumettre aux règles de la prison. Quand ça dépasse les bornes, on se retrouve au tribunal."

"Elle ne comprend pas sa première incarcération, répond l'avocate de la prévenue, Me Anna Raina. La seule chose qu'elle demandait était une cigarette. Elle pète les plombs. Elle dit des mots qu'elle ne maîtrise pas, elle s'est excusée." La procureure, Marie Hirigoyen, a conclu : "Ça la rend dingue mais ça ne l'autorise pas à être outrageante et violente envers ces surveillants qui ne font que leur travail. Il ne s'agit pas de violences de la part des surveillants pénitentiaires." La procureure avait requis une peine de six mois de prison ferme. La femme a été condamnée à une peine de trois mois.