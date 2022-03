Une dette d'argent à l'origine de la séquestration d'une femme à Agde

Trois hommes de la même famille, deux frères et le fils de l'un d'eux ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration d'une femme de 50 ans à Agde et placés en détention provisoire. Ils voulaient l'obliger à rendre de l'argent qu'elle aurait volé à son ex compagnon.