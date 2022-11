Une deuxième personne poursuivie pour complicité après l'évasion à la prison de Périgueux

Le jeune homme s'était évadé le 31 août dernier de la maison d'arrêt de Périgueux en écartant les barreaux de sa cellule et en sciant le grillage. Photo d'illustration maison d'arrêt de Périgueux

On l'apprend aujourd'hui, un deuxième homme est poursuivi pour complicité après l'évasion d'un détenu de 22 ans, le 31 août dernier à la maison d'arrêt de Périgueux . Cet homme de 47 ans reconnait être venu chercher en voiture l'évadé à Périgueux et l'avoir transporté jusqu'à Brive puis jusqu'à Toulouse mais il affirme qu'il ne savait pas qu'il s'était enfui de la prison. Les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'un précédent séjour en prison à Tulle et cet homme a déclaré avoir voulu "rendre service".

Le co-détenu déjà poursuivi pour complicité

Dans cette affaire déjà, le co-détenu de l'évadé est poursuivi pour complicité**. Cet homme de 32 ans a reconnu avoir aidé le jeune homme à s'enfuir** et à scier le grillage de leur fenêtre avec un petit couteau. L'évadé interpellé le 9 septembre à Toulouse explique avoir voulu s'évader "sur un coup de tête". Depuis son interpellation, il a été transféré dans une autre prison à Bordeaux. Son co-détenu a lui aussi été transféré dans une autre prison.