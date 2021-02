Une deuxième rixe mortelle entre adolescents dans l'Essonne

C'est une série noire en Essonne : une nouvelle rixe entre adolescents s'est produite, faisant un mort à l'arme blanche. Les faits se sont déroulés à Boussy-Saint-Antoine selon les informations recueillies par France Bleu Paris. D'après nos collègues de France Info, deux autres adolescents ont été blessés : un légèrement au ventre, l'autre plus grièvement.

Une bagarre entre 60 jeunes a éclaté près de la piscine de Boussy-Saint-Antoine entre des bandes d'Epinay-sous-Sénart et Quincy-sous-Sénart vers 17 heures. Certains étaient armés de couteaux, de bâtons et de béquilles. Six personnes ont été interpellées selon une source policière.

Deuxième mort en 24 heures

Ce lundi, c'est une adolescente de 14 ans qui a perdu la vie lors d'une bagarre entre bandes rivales à l'autre bout du département, à Saint-Chéron. Six mineurs sont en garde à vue, l'un d'eux a reconnu son implication.

