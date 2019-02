Une directrice d'école de Moselle accusée de diffamation : il y a prescription

6 enseignants et une inspectrice de l'Education nationale avaient cité à comparaître pour diffamation et injure une directrice d'école pour avoir vendu un livre dans lequel elle réglait ses comptes avec ses anciens collègues mais le tribunal a jugé ce mardi à Thionville qu'il y avait prescription.

L'affaire de diffamation d'une directrice d'école envers 7 de ses collègues dans la vallée de la Fensch finit en queue de poisson. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Thionville a rejeté la citation directe des 7 plaignants - absents à l'audience - au motif qu'il y a prescription. On a affaire dans ce cas de diffamation au droit de la presse très restrictif et le délai de 3 mois a été dépassé selon le tribunal.

Le dossier devait être jugé en août dernier, avant d'être reporté deux fois jusqu'à ce 5 février : l'enseignante, aujourd'hui en poste près de Thionville, avait publié l'an dernier un livre dans lequel elle réglait ses comptes avec quelques collègues de son ancienne école de Nicolas en Forêt, un village qui fait partie de la commune d'Hayange. Mais finalement ce mardi, l'audience a tourné court.

Le titre du livre : "Et ils se disent enseignants"

On a à peine entendu la voix de l'enseignante, à la barre du tribunal, puisque le fond de l'affaire n'a pas été abordé. La directrice d'école, grande, cheveux courts, se tient très droite, seuls ses haussements d'épaule trahissent sa nervosité. Si elle se retrouve face aux juges, c'est parce que 6 de ses anciens collègues de l'école primaire de Nicolas en Forêt et une inspectrice de l'éducation nationale l'accusent de diffamation et d'injure.

Elle nomme ses anciens collègues Mme en retard, M. Capricieux, Mme Pleureuse

Tous se sont reconnus dans le livre à compte d'auteur que l'enseignante a commencé à vendre dans sa nouvelle école près de Thionville fin février, début mars 2018. Elle les appelle "Mme en retard", "M. Capricieux", "Mme Pleureuse" et fait d'eux des portraits peu flatteurs avec ce titre qui déjà en dit long : "Et ils se disent enseignants". Elle signe l'ouvrage de son nom de jeune fille en anagramme. "Ma volonté n'est pas de nuire mais de soulager ma conscience" écrit-elle. Elle écoule le livre à une soixantaine d'exemplaires avant de renoncer à le vendre devant la pression de ses anciens collègues. C'est déjà pour eux une victoire.