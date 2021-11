Une directrice d'école privée à Jurançon mise en examen pour viols sur mineurs

Info France Bleu Béarn Bigorre - La directrice de l'école Saint Joseph de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) n'exerçait plus depuis le déclenchement de cette affaire en avril 2021. Elle vient d'être mise en examen pour viols et atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

La directrice d'une école privée à Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques, a été mise en examen pour viols sur des mineurs de 2 et 4 ans. Cette enseignante d'une cinquantaine d'années a exercé à l'école privée Saint-Joseph entre le 1er septembre 2020 et avril dernier, comme directrice de la maternelle et de l'école primaire. Elle n'exerce plus depuis le printemps dernier après avoir été entendue une première fois dans cette affaire comme témoin assisté. Une enquête avait été ouverte après plusieurs plaintes de parents d'élèves.

Cette quinquagénaire a été de nouveau entendue ces derniers jours par un juge qui a décidé de la mettre en examen pour "des actes de pénétration sexuelle et d'attouchements sexuels sur mineur de moins de 15 ans". Les enquêteurs disposent de témoignages d'enfants rapportés par leur parents qui font état de "pénis décalottés" et de "doigt dans les fesses" au moment où les élèves sont aux toilettes. D'autres évoquent des coups sur le bas ventre. Il s'agit d'enfants très jeunes. Cette enseignante expérimentée avait en charge une classe avec des élèves de 2 ans et demi à 4 ans qui ne sont pas tous autonomes pour aller aux toilettes. Selon nos informations, les réponses faites par ces enfants ne seraient pas forcément concordantes et pas systématiquement les mêmes devant les parents et devant les enquêteurs.

L'enquête a été déclenchée après les plaintes de plusieurs parents

Cette affaire se déroule sur fond de mésentente au sein de l'équipe éducative. Les méthodes de la directrice étaient jugés par certains trop dures à la fois avec les enfants, mais aussi avec certaines ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). La directrice aujourd'hui mise en examen, nie les faits qui lui sont reprochés. Elle est en arrêt maladie depuis sa première audition, en avril dernier. Elle n'a pas repris son travail à la demande de l'association qui gère cette école.