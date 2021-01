Une discothèque clandestine découverte dans des locaux industriels à Strasbourg

Deux personnes ont été interpellées à Strasbourg après une fête illégale le dimanche 17 janvier. La police est intervenue rue Schertz, dans le quartier de la Plaine des Bouchers à Strasbourg pour un tapage nocturne ce jour-là vers 3 heures du matin. Une fête se tenait dans des locaux industriels. A proximité, les policiers ont contrôlé une trentaine de personnes pour non-respect des mesures de couvre-feu.

A l'intérieur, les policiers ont découvert une discothèque clandestine de près de 100 mètres carrés, vide d'occupants, composée d'une sono, d'un dispositif de jeux de lumières, de petits salons de fortune faits de canapés et de tables débordantes de bouteilles d'alcool et de pipes à narguilé. Un très grand nombre de cartouches de protoxyde d'azote jonchaient le sol. Juste à côté, dans une cuisine improvisée, les policiers ont découvert de nombreuses bouteilles d'alcool et de boissons non alcoolisées.

Les boissons non-alcoolisées saisies remises à une association caritative

Les fêtards avaient pris la fuite. L'homme soupçonné d'être l'un des organisateurs de cette soirée clandestine a été interpellé à son domicile par les enquêteurs le jeudi 21 janvier. Un autre homme a été identifié. La préfecture a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence.

L'ensemble des boissons non-alcoolisées saisies dans le cadre de cette enquête, soit 237 litres de boissons diverses, sera remis à une association caritative strasbourgeoise.