Un patron de discothèque d'Aix-en-Provence menacé de mort pour une soirée Halloween autour du tueur Dahmer

Le "Complex" est une modeste boîte de nuit aixoise qui peut accueillir 250 personnes maximum. Il organise des soirées à thème et pour le soir d'Halloween 2022, il a voulu surfer sur la vague de "Dahmer", série la plus regardée de la plateforme Netflix en France. Dahmer, le Cannibale, personnage tristement réel, a fait 17 victimes dans les années 80 aux USA.

Sur Instagram, un client de la boîte a mis en parallèle l'invitation de la soirée et deux images furtives de vraies victimes de Dahmer. La discothèque a reposté le montage sur ses réseaux. En quelques heures, cela a déclenché des centaines de messages de haine essentiellement sur Twitter. "On a fait une connerie, mais on l'a faite par maladresse. Loin de nous l'idée de glorifier le tueur et ses actes. Cela ne mérite pas le déferlement de haine", nous dit en substance Fabrice, le patron de la boîte de nuit depuis cinq ans.

"Ceux qui donnent des leçons de morale attisent la haine"

Fabrice reconnaît que le thème est "sur un fil, à la limite, sur la ligne rouge". Selon lui, "Halloween est une fête américaine dont on n'a peut-être pas les codes. Mais on le fait en essayant de se distraire avec l'horreur". L'an dernier, le thème retenu était "Squid Game" une autre série de Netflix qui ne fait pas non plus dans la dentelle. Dahmer cartonne sur la plateforme et Fabrice y voit "une forme d'hypocrisie". Ce sont 500 à 600 messages en quelques heures qui ont visé le "Complex club". "On est passé de cinq étoiles à une étoile dans les appréciations. Le but est clairement de nous amener à la faillite. Mais nous avons nos fidèles, environ 5.000 personnes dans la région PACA. Les menaces de mort sont venues de la France entière. Du style "on va faire à votre famille ce que Dahmer a fait à ses victimes". Ceux qui donnent des leçons de morales attisent la haine".

Soirée Halloween maintenue avec le même thème

Le montage de très mauvais goût a été retiré au bout de trois heures des réseaux sociaux. Des regrets, des excuses pour la maladresse, mais la soirée sur Dahmer est maintenue, le 31 octobre. Sans aucune image réelle du tueur ni de ses victimes, mais avec simplement un "décor un peu glauque".