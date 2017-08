Une disparition d'enfants se termine bien près d'Auxerre

Deux petits garçons âgés de cinq et six ans avaient disparu en plein mariage dans la nuit de samedi à dimanche dans les bois de Laborde , un hameau d'Auxerre. Un vaste dispositif a été mis en place. Les enfants ont été retrouvés après cinq heures de recherches. Leur santé n'est pas en danger.

Les deux petits garçons se sont perdus en jouant dans les bois situés à proximité de la salle des fêtes où se déroulait le mariage. ils ont traversé les bois en bermuda et manches courtes. C'est la mariée , maman de l'un d'entre eux qui.s'est aperçue de leur disparition vers 20h .Des membres de la famille et des proches se mettent alors à les chercher. Sans succès. Ils décident d'alerter la Police. Un dispositif important est aussitôt mis en place.

Une cinquantaine d'hommes accompagnés de chiens pisteurs et d'un hélicoptère mobilisés..

L’équipe de recherche est coordonnée par Thomas Boudault, le directeur départemental de la sécurité publique: "On avait la direction où les enfants auraient pu se diriger dans la forêt.une forêt difficile d'accès. Les chiens n'étaient pas loin de découvrir l'endroit où étaient les enfants. Finalement, c'est un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon équipée d'une caméra thermique qui permet de les localiser. .Les enfants se trouvaient près des grillages de l'autoroute A6, après avoir marché pendant plus de 5 heures et parcouru 3kms .Ils étaient épuisés, allongés dans un ravin."

© Maxppp - photo d'illustration

Les deux enfants vont bien. Ils n'ont pas été hospitalisés. Une cellule psychologique avait été prévue par précaution pour soutenir la famille. Et au final, le soulagement est immense.