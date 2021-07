Une disparition inquiétante d'une femme de 69 ans à l'EHPAD Sainte-Marie à Pau

Une femme âgée de 69 ans est activement recherchée par la Police des Pyrénées-Atlantiques. C'est une pensionnaire de l'EHPAD Sainte-Marie à Pau qui n'a plus donné de nouvelles depuis ce mardi 13 juillet à 9h15.

La Police du 64 lance un appel pour retrouver une femme de 69 ans qui a disparu de l'EHPAD Sainte-Marie à Pau. Elle est partie ce mardi 13 juillet vers 9h15 en direction des allées de Morlaàs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La femme, de corpulence mince, mesure 1,60 m, elle a les cheveux longs et blancs, souvent attachés en queue de cheval, et les yeux bleus. Au moment de son départ, elle était vêtue d'une doudoune blanche et d'un pantalon noir.

Si vous avez des informations sur cette disparition, il vous faut contacter le commissariat de police de Pau au 05 59 98 22 22.