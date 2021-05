Une disparition inquiétante à Ludres, près de Nancy

Il a disparu à Ludres (Meurthe-et-Moselle) depuis vendredi 21 mai. Une disparition considérée comme inquiétante par la police nationale qui lance ce jeudi un appel à témoin.

Willy Pepino n'a plus donné de nouvelles. Cet homme de 57 ans aux yeux bleus et mesurant 1m80 était alors vêtu d'un pantalon foncé, d'une chemise blanche à carreaux, d'une veste blanche et de baskets grises et bleues.

Si vous pensez l'avoir aperçu, vous pouvez contacter les enquêteurs au 03 83 17 27 53.