Une disparition inquiétante à Parempuyre, un homme de 50 ans n'a plus donné de nouvelles depuis ce lundi

La gendarmerie de la Gironde signale une disparition inquiétante ce mardi. Un homme de 50 ans a quitté lundi son domicile situé à Parempuyre, et n'a depuis plus donné de nouvelles à ses proches. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné.

Un homme de 50 ans a disparu lundi 6 décembre, après avoir quitté son domicile à Parempuyre vers 17h20. Une disparition jugé inquiétante par les gendarmes de la Gironde, puisque l'homme en question n'a depuis ce lundi plus donné de nouvelles à ses proches. Les recherches engagées sur le terrain n'ont pour l'instant rien donné.

Ce Girondin de 50 ans mesure entre 1,75 et 1,80 mètres. Il a les cheveux blonds et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait un jean, un pull en laine grise, une veste matelassée noire sans manches et des baskets claires. Si vous avez des informations sur cette disparition ou que vous pensez avoir aperçu cet homme, vous pouvez appeler la brigade de gendarmerie de Blanquefort au 05 56 95 51 40.