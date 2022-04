Une disparition inquiétante à Saint-Albin-de-Vaulserre

La gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, lance un appel à témoin concernant la disparition inquiétante d'une habitante de Saint-Albin-de-Vaulserre (Isère). Simone Berthod est âgée de 72 ans. Elle a quitté son domicile depuis ce mercredi 6 avril à 7h du matin et n'a plus donné signe de vie depuis. Elle est partie au volant de sa voiture, une Toyota Rav 4 immatriculée AL-765-HW, de couleur verte. La disparue mesure 1.60 m. Elle est de corpulence fine et a les cheveux châtains courts.

Simone Berthod est habillée d'un jean bleu, d'un polo manche longue bleu, d'une doudoune gris clair, de baskets blanches, et elle porte des lunettes de vue. "La piste suicidaire n'est pas exclue" dit la gendarmerie, qui continue activement ses recherches sur le terrain.

Pour toute information dont vous pourriez disposer il faut joindre la gendarmerie du Pont-de-Beauvoisin au 04-76-37-00-17