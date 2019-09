Une disparition inquiétante à Sens

Une homme de 40 ans résidant à Sens n'a plus donné de nouvelles depuis deux semaines.

Sens, France

La police de l'Yonne vient de lancer un appel à témoin pour tenter de retrouver un sénonais âgé de 40 ans, dont la disparition est jugée inquiétante.

Sa sœur a signalé sa disparition

Il s'agit de Guillaume Dugleux, un jeune homme né en 1979 qui réside à Sens. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 24 août dernier, c'est à dire deux semaines. Sa sœur a signalé sa disparition au commissariat de Sens vendredi soir.

La police communique donc sa photo, ainsi que des informations qui permettent de le reconnaître : il est donc âgé de 40 ans. Il est mince et mesure 1m80. Ses cheveux sont bruns. Il porte une prothèse en verre à l’œil droit et un tatouage asiatique dans le cou et deux grains de beauté à la pommette gauche. Son chien a également disparu

Sa photo sur la page Facebook de la police

Vous trouverez sa photo sur la page facebook de la police nationale de l'Yonne.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter directement le commissariat de Sens au 03.86.65.86.80