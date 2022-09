Une disparition inquiétante d'un jeune homme à Gensac, la zone survolée en hélicoptère

Les gendarmes de la Gironde sont à la recherche d'un homme qui n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis ce week-end. Le jeune majeur a quitté le domicile de ses parents, situé à Ruch, pour assister à un match de rugby à Vélines, en Dordogne, samedi 3 septembre. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure du matin, il a contacté son frère pour lui dire qu'il était sur le chemin du retour. Le dernier contact a eu lieu à hauteur de la commune de Gensac. Il n'est jamais arrivé chez lui.

Un hélicoptère a survolé la zone

Au moment de sa disparition, le jeune homme conduisait une Renault Clio 3 de couleur blanche, immatriculée CP-352-AL. Il mesure 1,80 mètres et est de corpulence forte. Il porte également la barbe et des lunettes, avec les cheveux rasés. Le 3 septembre, il portait un chapeau marron, une chemise à fleurs bleue et blanche et un bermuda beige.

La zone a été survolée par un hélicoptère de la gendarmerie, mais les recherches n'ont rien donné. Les gendarmes sont inquiets car le jeune homme n'a pas l'habitude de disparaitre. Si vous êtes en possession d'informations sur cette disparition, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Sauveterre-de-Guyenne au 05 56 71 68 60 ou bien composer le 17.