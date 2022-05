Une disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans dans le Cher

Les gendarmes du Cher lancent un appel à témoins après le signalement d'une disparition jugée inquiétante. Un jeune homme de 23 ans n'a plus donné signe de vie depuis jeudi 5 mai.

Les gendarmes du Cher partagent le signalement d'une disparition inquiétante dans le département. Etienne Richert, un habitant de Veagues âgé de 23 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le jeudi 5 mai vers 8 heures du matin. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était aux abords de la gare SNCF de Bourges.

Le jeune homme souffre d'une hémiplégie côté droit. Il mesure environ 1m75, il est mince, de type européen. Ses cheveux sont châtains et courts, il a une barbe naissante. Il était visiblement vêtu d'un sweat gris à fermeture éclair ventrale et et d'un pantalon type jean bleu foncé, avec des baskets blanches aux pieds.

Si vous avez la moindre information, il faut immédiatement prévenir le commissariat de Bourges au 02 48 23 77 17 et demander le groupe de protection de la famille.