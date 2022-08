Une disparition inquiétante d'un père de famille à Aspremont

Les gendarmes des Alpes-Maritimes lancent un avis de recherche après la disparition inquiétante d'un père de famille, le 16 août à Aspremont. Il a laissé un message à sa compagne avant de disparaître en laissant téléphone et papiers à son domicile.

Cet homme est un père de famille qui a laissé sa femme et ses deux enfants en Corse et est rentré chez lui il y a une semaine le mardi 16 août. Le lendemain il envoie un SMS à sa femme "Pardonne moi" peu avant 8 heures. Il ne se rend pas le 17 août au Centre d'Entrainement de l'AS Monaco où il y exerce sa fonction de podologue sous contrat. Son épouse , restée en Corse et inquiète de ne plus avoir de contact par téléphone avec son mari, demande au voisin le 18 août de se rendre à la maison. Il constate que personne ne s'y trouve, après avoir fait le tour des pièces en entrant par la porte de la cuisine non verrouillée.

La patrouille de gendarmerie engagée fouille entièrement la maison et les abords en vain et ce avec le chien. Sur les instructions de son épouse, il est découvert le téléphone les clefs du véhicule et tous les documents d'identités et bancaires dans un classeur à clapets où il a l'habitude de les déposer.

Avis de recherche lancé

L'homme est sportif et à l'habitude de fréquenter les chemins autour du Mont Chauve et du Mont Cima. Si vous l'apercevez il faut contacter la gendarmerie de Carros.