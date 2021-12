Une disparition inquiétante dans le Morbihan, un homme de 55 ans recherché

Sur Facebook, la police du Morbihan lance un appel pour retrouver un homme d'une cinquantaine d'années, disparu depuis mercredi après-midi à Lanester.

Il est âgé de 55 ans, mesure 1 mètre 75, avec des cheveux courts poivre et sel, de corpulence normale et roule dans une Mercedes de couleur noir. Il porte une blouse grise, une chemise bleue, blanche et noire, ainsi que des baskets grises et noires. Si vous l'avez vu, contactez les enquêteurs de l'hôtel de police de Lorient au 02 97 78 86 10.