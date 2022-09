Une disparition inquiétante dans le secteur de Sornéville

La gendarmerie de Meurthe-et-Moselle lance un appel à témoins dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante. Il s'agit de retrouver Laurence Thouvenin, une femme partie à pied de Sornéville ce lundi 12 septembre vers 19 heures.

Selon les gendarmes, elle mesure environ 1m60 et serait vêtue d'un pantalon marron, d'un t-shirt et de baskets noires et blanches. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de Dombasle au 03 83 48 20 47.