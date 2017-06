Une disparition inquiétante dans les Pyrénées-Orientales

Un habitant d'Ille-sur-Têt est porté disparu depuis vendredi dernier dans les Pyrénées-Orientales. Cet homme de 44 ans doit suivre un traitement contre l'épilepsie.

Jean Benhaddou, 44 ans, n'a plus donné signe de vie depuis six jours, depuis le vendredi 9 juin dans les Pyrénées-Orientales. Les gendarmes d'Ille-sur-Têt parlent d'une "disparition d'inquiétante" car cet homme ne dispose pas de moyen de locomotion et doit suivre un traitement contre l’épilepsie. Son téléphone a été géolocalisé pour la dernière fois lundi à Corbère-les-Cabanes.Plus aucune trace depuis.

Jean Benhaddou mesure 1 m 67. Il s'agit d'un homme brun et mince. Si vous avez la moindre information, vous contactez les gendarmes d'Ille-sur-Têt au 04.68.84.70.10.