Une disparition inquiétante en Charente

Une sexagénaire a disparu ce lundi, dans le secteur de Suaux en Charente. Des recherches ont été entreprises toute la journée, avec une équipe cynophile, un hélicoptère et un drone. Sans succès, pour l'instant.

La disparition de Liliane Epardeau a été signalée ce lundi matin, vers 10h15. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, son sens de l'orientation pourrait être altéré. Des recherches ont été conduites toute la journée, sans résultat. Une équipe cynophile, un drone et un hélicoptère ont été successivement engagés durant l'après-midi. Cette dame, âgée de 66 ans, a quitté à pied le domicile familial. Elle mesure 1 mètre 55, de corpulence forte, et ses cheveux sont de couleur grise. Elle portait, au moment de sa disparition, un blouson noir, un sous-pull et un legging gris, ainsi que des bottillons en cuir marron. En cas de découverte, merci d'appeler immédiatement le 17 ou le 05.45.84.04.55.