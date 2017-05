Une disparition inquiétante à Marseille

La police de Marseille recherche une femme disparue depuis mercredi. Âgée de 68 ans, elle aurait pris le train à la gare Saint-Charles.

La police de Marseille est très inquiète en cette fin de semaine après la disparition d'une femme de 68 ans en milieu de semaine. Prénommée Bernadette, elle aurait pris le TER Marseille - Toulon / Hyères de 16h41, ce mercredi 3 mai à la gare Saint-Charles de Marseille.

De type européen, elle mesure 1m 65, est de corpulence très forte, a les cheveux mi-longs et chatain. La dernière fois qu'elle a été vu, elle portait une robe verte sur un pantalon blanc et une veste en laine bleu marine. Son sac était marron et ses baskets bleues.

Si vous avez des informations, vous pouvez appeler la police au 04 42 18 67 30