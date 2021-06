Une disparition inquiétante près de Royan en Charente-Maritime

Le commissariat de Royan lance un appel à témoin pour une disparition inquiétante dans le secteur de Suzac à Saint-Georges-de-Didonne. Un homme de 38 ans, Kevin Yrles, a quitté son domicile de Saint-Palais-sur-mer dimanche vers 11h et n'est plus réapparu.

Disparition inquiétante d'un homme de 38 ans à Saint-Palais-sur-Mer - Police Nationale

Dés lundi matin la police a engagé des recherches pour tenter de le retrouver. Des moyens nautiques ont été engagés en mer par les pompiers et l'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile a opéré plusieurs survols de la côte et de la Forêt. Finalement la voiture du disparu a été localisée mardi dans la forêt de Suzac. L'homme reste activement recherché.

Kevin Yrles porté disparu dans le secteur de Royan - Police nationale

Appel à témoins

Le commissariat de police de Royan lance un appel à témoins. L'homme est vêtu d'un short et d'un tee-shirt et porte des baskets noires. Il a le crâne rasé et une barbe rousse. Il mesure 1m70. Si vous pensez avoir des informations il faut appeler le 05.46.39.40.10