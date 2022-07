Une disparition inquiétante signalée par la police à Ollioules

Une disparition inquiétante dans le Var est signalée par la police nationale. Un homme de 43 ans n'a plus donné de nouvelle depuis vendredi dernier, le 15 juillet. Il a disparu dans le secteur du Gros cerveau, à Ollioules.

D'après la description de la police, il mesure 1m80, porte une barbe, a les yeux verts et les cheveux bruns et courts. Le jour de sa disparition, il portait un tee shirt gris et un bermuda beige. C'est sa famille qui a signalé sa disparition au commissariat de Sanary-sur-Mer. En cas d'informations, il faut contacter le commissariat de Sanary au : 04 94 88 53 30.

