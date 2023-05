Une disparue et beaucoup de questions à Maché en Vendée

C'est un petit hameau à 2 km du bourg de Maché, 1.500 habitants, près d'Aizenay en Vendée. Malnoue est le lieu où réside Karine Esquivillon, épouse Pialle. Cette femme de 54 ans, brune, n'a pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Le parquet de La Roche-sur-Yon a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Et ce mardi, les gendarmes ont lancé un appel à témoi n.

"Des gens très discrets qui vivent éloignés du bourg", le maire de Maché

Des habitants ont entendu tourner des hélicoptères et voient patrouiller régulièrement la gendarmerie. "Ça commence à faire parler, forcément ça inquiète" confirme Roselyne. "Les clients en parlent énormément depuis le lancement de l'appel à témoin" ajoute Christophe, l'épicier.

La disparue est mère de cinq enfants dont trois nés de sa dernière union. "On connaît cette famille puisqu'elle réside depuis une vingtaine d'années sur la commune, explique le maire Frédéric Rager, mais ce sont de gens très discrets qui vivent éloignés du bourg. On ne les voyait quasiment jamais (...). La gendarmerie enquête. C'est forcément quelque-chose qui interroge et inquiète. Tout ce que j'espère, c'est que l'issue soit heureuse".

La commune de Maché compte plus de 1.500 habitants - Yves-René Tapon