Une dispute dégénère à la station de lavage : coups de couteau et 21 jours d’ITT

Il en faut parfois très peu pour que les choses dégénèrent. En l’occurrence là, un simple karcher mal raccroché à la station de lavage de Purpan, à Toulouse.

Simple nettoyage de voiture

La victime a 35 ans. Elle vient tout simplement laver sa voiture à la station de lavage. Son tort ? Oser reprocher au client qui la précède d’avoir laissé le karcher à terre au lieu de le ranger. Le ton monte. Le client peu précautionneux quitte la station de lavage. Mais il revient très vite au volant de son imposante berline, armé d’un couteau. Il poursuit puis jette à terre l’homme qui lui a fait remarquer son comportement. La victime est blessée au genou et se voit notifier par un médecin 21 jours d’ITT.

Interpellation par la BAC

L’agresseur est interpellé par la BAC, la brigade anti-criminalité. En garde à vue il reconnait une partie des faits mais parle d’un tournevis et non d’un couteau. Il se justifie en disant avoir été insulté et bousculé. Il est jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi.