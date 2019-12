Une dispute dégénère en violences au local de la Croix Rouge de Dax dans les Landes

Deux résidents se sont violemment disputés au local de la Croix Rouge de Dax jeudi 26 décembre. Un homme a menacé de mort et tenté d'attaquer au couteau un autre, ainsi qu'un éducateur du centre d'accueil. Interpellé par les gendarmes, il encourt jusqu'à 6 ans de prison pour violences aggravées.

Dax, France

La Croix Rouge de Dax a été la scène d'une violente altercation entre deux résidents du centre d'accueil jeudi 26 décembre après-midi. L'un des deux hommes, âgé de 23 ans, s'est montré particulièrement agité : il a lancé des menaces de mort, et manqué de blesser plusieurs personnes avec un couteau. Déjà connu de la justice pour des faits de violence similaires, il encourt jusqu'à 6 ans de prison.

Agression au couteau à pain

Tout est parti d'une dispute entre deux résidents hébergés au centre d'accueil de la Croix Rouge de Dax. Très vite, l'échange monte dans les tours, l'un des deux hommes s'énerve, menace de mort son interlocuteur et s'empare d'un couteau à pain avec lequel il se montre menaçant.

Un éducateur de la Croix Rouge intervient alors pour tenter de le calmer et de le désarmer. Il évite de justesse un coup de couteau asséné par l'agresseur très turbulent, et avec l'aide d'un autre résident, il parvient à le maîtriser.

Violences en récidive

Les gendarmes interpellent l'homme, et le placent en détention. Il restera incarcéré tout le weekend jusqu'à son jugement en comparution immédiate lundi 30 décembre. L'agresseur est en réalité en pleine récidive : il a déjà eu des antécédents avec la justice pour des faits de violence.

Selon le Parquet de Dax, l'homme a nié avoir voulu blesser qui que ce soit et a expliqué s'être saisi du couteau à pain pour se frapper lui-même. Il est aujourd'hui poursuivi pour menaces de mort et violences aggravées et encourt donc 6 ans de prison.