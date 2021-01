Le verglas et la neige parfois ont provoqué des accidents sur les routes de Dordogne ce mardi 12 janvier.

Une dizaine d'accidents à cause du verglas en Dordogne

Les températures négatives ont rendu les chaussées glissantes et dangereuses en Périgord ce mardi 12 janvier. Le verglas a provoqué une dizaine d'accidents en Dordogne dont un accident mortel. Un jeune gendarme est mort à Saint-Léon-sur-l'Isle après une collision avec un autre véhicule. Le militaire se rendait sur son lieu de travail au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. La collision a été provoqué par une plaque de verglas. L'autre conducteur est blessé et soigné à l'hôpital de Périgueux.

Les pompiers sont intervenus une dizaine de fois pour des accidents liés au verglas. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées. Un peu plus tard, vers 14h20, ce mardi, deux voitures se sont percutées à Sarlat, rue de l'Abbé Breuil sur la départementale 704. Un homme de 854 ans et un femme de 66 ans se sont retrouvés bloqués dans leurs véhicules. Ils sont gravement blessés et transportés sur l'hôpital de Sarlat.