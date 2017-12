Depuis deux semaines, une dizaine de chats ont été retrouvés morts dans la rue Canet à Saint-Aubin-sur-Orne. L'autopsie de l'un d'entre eux a révélé qu'il avait sans doute été empoisonné. Certains habitants de la rue, qui ont perdu leur chat, ont porté plainte et lancé une pétition.

Saint-Aubin-sur-Mer, France

Cela fait deux semaines que ça dure. Des habitants de Saint-Aubin-sur-Mer qui découvrent leur chat mort dans la rue. En tout, une dizaine de félins sont déjà décédés.

David raconte les circonstances de la mort de son chat Ric. Copier

"Tous sont morts de la même manière. La bouche pleine d'écume, les yeux révulsés... c'est pas joli à voir", témoigne Eva, qui a déjà perdu deux chats. Le premier est mort le 29 novembre dernier, après être sorti de la maison. "On l'a retrouvé mort chez le vétérinaire", témoigne Eva. Le second une semaine plus tard, de la même manière.

Eva a déjà perdu deux chats. © Radio France - Marc van Torhoudt

"Une autopsie a été faite sur ce chat. Le vétérinaire a retrouvé de la matière noire dans son estomac et il a conclu que c'était sans doute un empoisonnement", poursuit-elle. L'échantillon a été envoyé à Lyon pour des examens plus poussés.

La rue Canet était connue pour être la "rue des Chats". © Radio France - Marc Vantorhoudt

Les résultats sont très attendus par les gendarmes pour faire avancer leur enquête. Car Eva et son fils n'ont pas été les seuls habitants à porter plainte : sept autres propriétaires de chat l'ont également fait.

En attendant de découvrir l'origine de ces morts suspectes, Eva a lancé une pétition pour réclamer l'arrêt de ces pratiques qu'elle juge "_inhumaines et dangereuses_, et pas que pour les chats ! Imaginez si c'est un enfant qui touche quelque chose par terre, quelque chose d'empoisonné, et porte ses doigts à sa bouche après !"