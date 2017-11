Une dizaine de moutons meurent noyés à Smarves

Les pompiers ont été appelés ce matin à Smarves pour tenter de sauver des moutons tombés dans le Clain. Seize bêtes sont malheureusement décédées.

Vers 10 h 30 ce mercredi matin, les pompiers sont appelés par un habitant du lieu-dit de Foix, à Smarves. Ses moutons sont tombés dans le Clain. D'après les témoins présents sur place, des aboiements de chiens ont effrayé les bêtes.

Dix brebis sauvées

L'adjudant-chef Damien Grimaud était sur place : "Il a dû y avoir un mouvement de panique dans le troupeau et du fait du relief du terrain, qui est relativement pentu, une partie du troupeau s'est jetée dans l'eau. "Seize brebis se sont noyées et dix ont pu être repêchées. "On a utilisé un bateau pour faciliter l'extraction des bêtes et on avait des collègues immergés dans l'eau jusqu'au thorax. On a réussi à attraper les bêtes avec des cordages pour les sortir de l'eau et le propriétaire nous a aidés pour les hisser sur la berge avec son engin agricole."