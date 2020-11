Une dizaine de moutons tués par un chien dans des champs à Valognes

"On a peur", confie-t-on à la boucherie Havard de Cherbourg-en-Cotentin. A une vingtaine de kilomètres de là, à Valognes, une de leurs 60 brebis a été attaquée par un chien en début de semaine dans leur champ. Alors qu'elle attendait deux agneaux, elle a dû être euthanasiée des suites de ses blessures. Mais peu de temps après, ce mardi, une autre attaque s'est déroulée sur une parcelle voisine. Cette fois-ci, le bilan est encore plus lourd : la moitié du cheptel soit 11 à 13 moutons sont morts et 3 sont toujours blessés. "On essaye de les sauver".

Le responsable : un chien

Un vétérinaire est rapidement arrivé sur place. A chaque fois, il a pu constater de nombreuses plaies au niveau de la gorge ou sur les pattes. Son verdict est formel : c'est bel et bien un chien qui s'en est pris aux moutons, et non un renard comme les éleveurs auraient pu le craindre. "Mais il ne s'agit pas d'un chien de chasse selon le vétérinaire."

A la boucherie Havard, c'est la peur qui a pris le dessus. "On a peur pour nos animaux, mais aussi pour nous. Si on va dans notre champ et que l'on tombe sur ce chien, qu'est-ce que l'on peut faire." Les parcelles sont pourtant solidement entourées de grillage à moutons et de barbelés. Pour l'heure, les éleveurs endeuillés vont se retrouver, avant d'alerter la mairie pour tenter de retrouver le chien.