Une dizaine de personnes ce jeudi au tribunal de Paris pour cyberharcèlement et menaces de mort sur Mila

On ne peut pas tout écrire sur les réseaux sociaux. Et de ça, il en sera question devant le tribunal de Paris ce jeudi 3 juin. Treize personnes de 18 à 30 ans sont convoquées pour répondre de cyberharcèlement ou menaces de mort sur Mila, jeune Iséroise.

Ce jeudi 3 juin, dans l'après-midi, 13 personnes âgées de 18 à 30 ans sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement en ligne ou menaces de mort, toujours via les réseaux sociaux, sur Mila, qui vient de fêter ses 18 ans. La jeune nord-iséroise vit sous protection policière depuis début 2020 et une vidéo polémique sur l'Islam.

Mila a prévu d'assister à ce procès, nous confiait son avocat, mardi, à deux jours donc de l'audience. "Ce sera difficile pour elle, mais c'est un moment important et elle veut s'exprimer", précise Me Richard Malka. Pour lui, il s'agit du "procès de la terreur numérique qui déchaîne les meutes sexistes, homophobes, intolérantes contre une ado." Evoquant les réseaux sociaux sur lesquels beaucoup se "lâchent" sous couvert de pseudo, il dénonce "un délit de masse dont chacun est responsable."

Des prévenus de toute la France : Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Gironde...

Les prévenus ont entre 18 et 30 ans. Il y a des catholiques, des musulmans, des athées. Une étudiante, un intérimaire, un cuisinier au chômage. lls habitent la Moselle, le Calvados, la Gironde, les Bouches du Rhône, ou encore la Haute-Savoie. Beaucoup disent regretter, avancent leur liberté d'expression, face à une nouvelle vidéo polémique de Mila sur l'islam. Elle remonte à novembre sur le réseau social Tik-tok.

Certains réfutent le harcèlement considérant n'avoir fait qu'un seul commentaire déplacé. Mais, en 2018, la loi change et le harcèlement est caractérisé quand plusieurs personnes s'en prennent à une seule et même personne en sachant que leurs propos constituent une répétition. En l'occurrence, ils ne se connaissent pas, n'agissent pas de manière concertée, organisée, mais difficile d'ignorer les commentaires haineux des uns et des autres postés sur les réseaux sociaux et donc visibles de tous. Il y a les insultes - l'expression "sale pute" revient souvent -, les menaces de mort - on dit qu'on va l'égorger, la ligoter, qu'on laissera son corps pourrir dans les bois.

Pour la plupart, sans antécédent judiciaire, ces personnes ont été placées en garde à vue entre février et avril dans le cadre d'une enquête confiée au tout nouveau pôle national de lutte contre la haine en ligne. Maître Marc Bailly, un avocat de la défense, dénonce d'ailleurs "la violence de la procédure", destinée selon ses mots à mettre "un coup de lumière" sur l'infraction de cyberharcèlement "qui est nouvelle". Maître Gérard Chemla, avocat d'un autre prévenu, regrette lui que "sur plusieurs milliers de tweets, on a identifié quelques-uns (des auteurs) et ce sont ceux-là qui sont poursuivis (...) On fait assumer à celui qui a fait un tweet la totalité des menaces des autres."

Les prévenus encourent deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour le harcèlement en ligne, trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende pour les menaces de mort.

Déjà deux condamnations pour menaces de mort

Rappelons que deux personnes ont déjà été condamnées à des peines de prison pour avoir menacé Mila de mort. 18 mois ferme fin janvier pour un habitant du sud-ouest. En août 2020, un homme avait écopé à Malte d'un an avec sursis pour menace de mort et de viol, alors que Mila était en séjour linguistique sur cette île. Par ailleurs, des mises en examen d'autres personnes sont toujours en cours.