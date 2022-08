Une dizaine de personnes relogées après l'incendie de maisons à Laruns

Un incendie s'est déclaré dans une maison à Laruns ce vendredi 19 août au petit matin. Le feu est parti des combles, et en tout trois habitations ont été touchées par les flammes, dont une totalement détruite. Une dizaine de personnes ont dû évacuer et être relogées.

Une quarantaine de pompiers a lutté contre les flammes toute la journée à Laruns dans les Pyrénées-Atlantiques, ce vendredi 19 août. Vers 5h du matin, ils ont été appelés pour un incendie dans une maison, quartier Pon. Selon le maire de la commune, le feu serait parti des combles et se serait propagé très vite. Dans la maison, deux couples et deux enfants, ont senti les fumées et ont vite prévenu les secours ainsi que le voisinage.

La maison d'où est parti l'incendie est totalement détruite. Les occupants étaient là en vacances. Selon le maire, ils avaient de la famille dans la région, chez qui ils pourront loger. Deux habitations voisines ont été touchées. Dans l'une, une famille de six personnes, qui a dû être relogée par la mairie.

Le maire de Laruns explique que l'incendie a grossi très vite parce que la maison d'où les flammes sont parties étaient entièrement en bois. Les pompiers se sont relayés toute la journée pour contenir les flammes, à l'aide de trois lances à eau. Heureusement, le sinistre n'a fait aucun blessé.