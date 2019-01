Une dizaine de tombes dégradées au cimetière de Ligny-le-Châtel

Des plaques mortuaires et des pots de fleurs ont été jetés et cassés sur les tombes. La municipalité de Ligny-le-Châtel va porter plainte contre X.

A Ligny-le-Châtel (Chablisien, Yonne), une plainte contre X va être déposée après la dégradation d'une dizaine de tombes dans le cimetière du village. Des plaques mortuaires ont été brisées, des pierres tombales endommagées, et des pots de fleurs ont été renversés, dans les allées et sur les tombes.

"Pour les familles, c'est monstrueux" - Chantal Royer, maire de Ligny-le-Châtel

C'est la maire de Ligny-le-Châtel, Chantal Royer, qui a découvert les dégâts le 2 janvier. "Je ne peux pas supporter qu'on puisse toucher à un cimetière, fulmine-t-elle. Pour les familles, c'est monstrueux. Je suis au conseil municipal depuis 1995, nous n'avions jamais connu ce problème. Là on est venu pour casser ! Des plaques en marbre achetées par les familles pour leurs défunts... C'est inadmissible".

4e plainte déposée par la municipalité depuis octobre

Ce sera la 4e plainte déposée par la mairie depuis octobre, toujours pour des dégradations. Mais c'est la première fois que le cimetière est visé. "Je me vois mal fermer le cimetière, explique Chantal Royer. Ou mettre des caméras, il faudrait en mettre partout dans le village et nous n'avons pas de police municipale. Je demande aux gens de m'aider, de faire le tour de chez eux et d'être vigilants, je suis à leur disposition pour qu'on arrête de dégrader notre village".