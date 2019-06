Une dizaine de trafiquants de drogue interpellés en Haute-Savoie et dans les Alpes maritimes

Ce sont plusieurs mois d'enquête qui vient d'aboutir pour interpeller une dizaine de trafiquants de drogue entre la Haute-Savoie et les Alpes maritimes.

Le 16 et 17 juin 2019, dix individus, dont sept ressortissants albanais, impliqués dans un réseau international de trafiquants de stupéfiants, ont été interpellés en Haute-Savoie (74) et dans les Alpes-Maritimes (06) par les enquêteurs de la section de recherches de Chambéry, l’Office Central de lutte contre la Délinquance Itinérante, le groupement de gendarmerie de Haute-Savoie et le groupe d’observation et de surveillance de Lyon de la région de gendarmerie à Lyon.

Les perquisitions ont permis la saisie de plusieurs dizaines de milliers d’euros d'argent liquide, de quelques centaines de grammes de cocaïne et d’héroïne, de véhicules de haut de gamme, d’armes et de faux documents.

Une saisie impressionnante © Radio France - gendarmerie

Tout part d'un potentiel trafic de stupéfiant près d'Annemasse

Tout a commencé en août 2018, quand la section de recherches de Chambéry effectue un travail de renseignement sur un potentiel trafic de stupéfiants sur le Genevois, plus particulièrement à Annemasse, organisé par des ressortissants albanais. Les premières investigations permettent de confirmer l’existence de ce trafic et de mettre en exergue une organisation criminelle qui importe et distribue de la cocaïne et de l’héroïne sur toute la Haute-Savoie et sur la Savoie.

Au regard de l’ampleur du trafic, de l’implication de ressortissants albanais et de l’itinérance des trafiquants, une cellule d’enquête nationale nommée ALBA-ALPES 74 est créée sous l’égide de l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI) en co-saisine avec la section de recherches de Chambéry et les enquêteurs du groupement de gendarmerie départementale de Haute- Savoie, sous la direction d’un magistrat instructeur de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lyon.

Une centaine de gendarmes mobilisés pour les interpellations

Les investigations menées ensuite pendant huit mois permettent d’identifier les protagonistes et d'aboutir aux interpellations des 16 et 17 juin 2019 en Haute-Savoie et dans les Alpes-Maritimes, mobilisant près d’une centaine de militaires de la gendarmerie.

Dix personnes sont donc interpellées. Neuf sont présentées et mises en examen par la Justice.

Poursuivies pour les infractions de transport, détention, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants ainsi que pour leur participation à une association de malfaiteurs, ces individus, âgés de 27 à 42 ans encourent de lourdes peines.