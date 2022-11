Une dizaine de vases d'Anduze volés au château de Brantes à Sorgues

"Personne n'a rien entendu", raconte Marine d'Aboville-Brantes propriétaire avec son mari du château de Brantes à Sorgues. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre. Dix vases d'Anduze et deux vases provençaux ont été dérobés sur la propriété. "Des vases immenses et lourds, ils faisaient 1m20 de hauteur", souligne la propriétaire. Les vases d'Anduze dataient du 18e siècle et faisaient "intégralement partie de l'architecture des jardins".

Des vols dans les monuments historiques privés se multiplient

Au début du mois de novembre, le château de Thézan, à Saint-Didier, avait déjà été victime d'un vol de plants d'oliviers. 102 arbustes avaient été dérobés. Des actes malveillants que Marine d'Aboville-Brantes ne comprend pas : "Pourquoi s'en prendre à nous alors que notre démarche est d'ouvrir nos espaces. Pourtant rien ne nous y oblige. Les gens pensent que lorsqu'on a ce genre de bien on est riche. C'est faux, nous travaillons énormément et ne prenons jamais de vacances !" En effet, le château et ses jardins remarquables accueillent près de 10 000 visiteurs par an.

Une plainte a été déposée pour vol auprès de la police. Une enquête est en cours.